Simulacro Nacional 2026: cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica en altavoces y celulares

El sonido de la alerta sísmica volverá a escucharse tanto en los altavoces del C5 como en los teléfonos celulares como parte del Primer Simulacro Nacional de 2026.

Apenas el pasado 18 de febrero se llevó a cabo el primer simulacro metropolitano, en el que, como parte de un ejercicio de preparación ante cualquier eventualidad, se activó la alerta sísmica y se actvivaron los protocolos de emergencia en CDMX y en Edomex.

Foto: Victoria Valtierra (Cuartoscuro)

Adicionalmente, en este año habrá dos simulacros nacionales, en los que el ejercicio de prevención se extenderá a todas las entidades.

¿Cuándo será el Primer Simulacro Nacional de 2026? Fecha y hora

El Primer Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo. Será en punto de las 11:00 horas cuando se emita la alerta sísmica.

“Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos”, escribió la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, en una publicación en la que informa a la ciudadanía sobre la fecha y horario en que se realizará el simulacro.

Este 6 de mayo, a las 11:00 horas, participemos en el #PrimerSimulacroNacional 2026.



Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza



Registra tu inmueble y súmate en… pic.twitter.com/y9pi4zi5XQ April 7, 2026

Adicionalmente, y de acuerdo con lo adelantado desde febrero por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, el 19 de septiembre de 2026 habrá un Segundo Simulacro Nacional, que también se llevará a cabo a las 11:00 horas.

Así será el mensaje en celulares

Como parte del simulacro, el miércoles 6 de mayo se activarán 14 mil 191 altavoces, ubicados en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y el Estado de México.

Foto: Crisanta Espinosa Aguilar (Cuartoscuro)

Asimismo, a ello se sumará la alerta a través de telefonía celular, disponible para 105 millones 33 mil 512 usuarios de este servicio.

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”, se podrá leer en las pantallas de los celulares.