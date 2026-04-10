"Solo para verdaderos fans": Así es la estafa que usa a artistas para robarte

¿Te llegó una promo solo para “verdaderos fans”? ¡Ojo, podría ser una estafa! La Policía Cibernética de CDMX alertó sobre falsas promociones y suplantación de identidad para engañar a fans.

Si eres de quienes no se pierden ningún concierto de su banda favorita y buscan “experiencias VIP”, mejor no te emociones tanto, porque podrías terminar quedándote sin lana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los delincuentes usan la imagen de artistas y grupos musicales para crear portales falsos y robar datos personales.

En Chilango te contamos cómo funciona esta estafa para que no caigas.

Así opera la estafa contra fans

Los ciberdelincuentes se aprovechan de las tendencias para robar a fans de artistas y grupos musicales.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha detectado que estos pillos crean portales falsos para delinquir.

¿Cómo lo hacen? Pues, adivinaste: a través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones como WhatsApp.

“Los delincuentes diseñan mensajes atractivos que prometen experiencias exclusivas con artistas, como accesos anticipados, material inédito o beneficios especiales, mediante enlaces que dirigen a sitios falsos”, advirtió la SSC.

¡Ojo con mensajes como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans”! De acuerdo con la Policía Cibernética, este tipo de frases son el gancho para que caigas redondito en la estafa.

Así, las personas son dirigidas a páginas que imitan la apariencia de plataformas oficiales.

De esta forma, roban datos personales o credenciales de acceso. En otros casos, los delincuentes se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas. Así que, si crees que hablarás con Maluma o Shakira, nada más lejos de la realidad.

Si entras a un sitio que te pide iniciar sesión con tu perfil para llenar algún formulario, ¡es una gran red flag! Según la SSC, estos sitios falsos permiten a los delincuentes robar contraseñas y acceder a información sensible.

¡Que no te gane la emoción! Siempre debes verificar la autenticidad de los sitios por los que navegas.

“Además del robo de datos personales y financieros, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos, como fraudes bancarios o la venta de datos en mercados ilegales”, destaca la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tips para no caer en la estafa

La Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones para evitar caer en la estafa:

No dar clic en enlaces sospechosos

Verificar la dirección (URL) de las páginas antes de ingresar datos

No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables

Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”

Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones

Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus

Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantes

Reportar cualquier página o mensaje sospechoso

Así puedes reportar estafas por internet

Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de una estafa por internet, puedes reportarlo al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

. También puedes contactar a través de las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.