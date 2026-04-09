Mezcalito artesanal, comida y música en vivo en el Festival Artesanal del Mezcal 2026 en CDMX

Si estás buscando un plan con sabor tradicional y buen ambiente, el Festival Artesanal del Mezcal es una de esas experiencias que combinan cultura, gastronomía y música en un solo lugar y sin salir de la CDMX.

Además de ser una alternativa para salir de la rutina, este tipo de encuentros forma parte de las opciones que enriquecen la agenda cultural, así que checa los detalles para un plan que mezcla tradición, creatividad y convivencia.

¿Cómo será el Festival Artesanal del Mezcal?

El Festival Artesanal del Mezcal reunirá a productores, artesanos y creadores independientes en un espacio donde se compartirán distintas expresiones culturales.

La propuesta incluye una zona dedicada a productores de mezcal, quienes presentarán sus etiquetas y procesos, lo que permite conocer más sobre esta bebida tradicional mexicana.

Además del mezcal, el evento contará con una sección de artesanías y productos hechos a mano que van desde objetos decorativos hasta artículos utilitarios, todos con el sello de trabajo artesanal.

Este encuentro anual busca preservar el patrimonio cultural de las bebidas tradicionales mediante la educación y degustación directa con el productor. Foto: Shutterstock

En el apartado gastronómico habrá opciones para acompañar la experiencia. La oferta incluirá comida típica y antojitos, pensados para todos los gustos. También se contemplan espacios para bebidas más allá del mezcal, lo que permite recorrer el evento sin salir del recinto.

La música en vivo será otro de los elementos presentes. Diferentes propuestas musicales se encargarán de ambientar la jornada, creando un entorno ideal para recorrer los stands, convivir y disfrutar del momento.

Este festival también abre convocatoria para expositores, lo que significa que nuevos talentos y marcas pueden sumarse. La intención es generar un punto de encuentro entre creadores y asistentes, fomentando el consumo local y el intercambio cultural.

El evento fomenta la economía local al reunir en un solo espacio a productores independientes de mezcal y creadores de diseño artesanal. Foto: Cuartoscuro

La entrada al Festival Artesanal del Mezcal será gratis, lo que lo convierte en una opción accesible dentro de la CDMX. Es recomendable considerar llegar con tiempo para recorrer con calma cada área y aprovechar todas las actividades disponibles.

¿Cuándo será el Festival Artesanal del Mezcal?

El Festival Artesanal del Mezcal se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026, en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

La sede será en la zona de Coyoacán, específicamente en Avenida Francisco Sosa 171, en la colonia Del Carmen. Este punto es conocido por su cercanía con espacios culturales y calles con oferta gastronómica y artística.

La entrada será gratuita, lo que permite que cualquier persona interesada pueda asistir sin necesidad de registro previo. Se trata de una opción que combina tradición y accesibilidad en un mismo plan.

El evento está pensado para recibir a visitantes durante tres días, por lo que puedes elegir el momento que mejor se adapte a tu agenda. Esto facilita distribuir la asistencia y recorrer el lugar con mayor tranquilidad.

Así puedes llegar al evento en Metro y auto

Para llegar a la sede del Festival Artesanal del Mezcal en Coyoacán tienes varias opciones de transporte.

En Metro:

Puedes utilizar la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México y bajar en estaciones cercanas como Coyoacán o Viveros. Desde ahí, el trayecto continúa en transporte público o caminando algunos minutos hacia la colonia Del Carmen.

Otra alternativa es combinar con rutas de transporte que circulan por avenidas principales cercanas a la zona.

La oferta cultural del festival integra la gastronomía típica como el complemento esencial de la identidad mezcalera en México. Foto: Cuartoscuro

En auto:

La dirección es Avenida Francisco Sosa 171 a donde puedes llegar desde Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo.

y Miguel Ángel de Quevedo. Te recomendamos que revises opciones para dejar tu auto que sean cercanas, ya que el recinto no cuenta con estacionamiento.

Este tipo de plan es ideal para quienes buscan algo distinto dentro de la ciudad. Entre mezcal, artesanías, música y comida, seguramente vivirás una experiencia completa en el Festival Artesanal del Mezcal.